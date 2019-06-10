В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков

По меньшей мере 43 человека погибли в Нигерии в результате нескольких атак вооруженных группировок на сельских жителей на выходных, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Первая волна атак на жителей деревень произошла в сотне километров от города Сокото в ночь на воскресенье. В результате погибли 25 человек.

«Двадцать пять человек были убиты в четырех деревнях», — заявил представитель полиции штата Сокото Ибрагим Каодзе.