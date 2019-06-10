В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков

По меньшей мере 43 человека погибли в Нигерии в результате нескольких атак вооруженных группировок на сельских жителей на выходных, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Первая волна атак на жителей деревень произошла в сотне километров от города Сокото в ночь на воскресенье. В результате погибли 25 человек.
«Двадцать пять человек были убиты в четырех деревнях», — заявил представитель полиции штата Сокото Ибрагим Каодзе.
Вооруженные группировки совершили еще одну серию нападений в этом же штате, На этот раз еще 18 человек потеряли жизни. По данным агентства, речь идет о бандах, совершающих налеты на деревни и крадущих скот.(РИА Новости)
| 2019-06-10T15:57:31+00:00 10 июня 2019, 19:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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