В Нигерии боевики убили 25 солдат

На северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

«Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 лет противостояния с исламистами в Нигерии погибло более 30 тысяч человек, а миллионы людей стали перемещенными лицами.

| 2019-05-26T11:39:11+00:00 26 мая 2019, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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