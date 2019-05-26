В Нигерии боевики убили 25 солдат

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

«Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 лет противостояния с исламистами в Нигерии погибло более 30 тысяч человек, а миллионы людей стали перемещенными лицами.