В Нидерландах планируют запретить туристам посещать кофешопы

Политики Нидерландов предложили запретить кофешопам, где можно приобрести марихуану, обслуживать туристов, сообщает АТОР.
С такой инициативой к министру юстиции обратилась одна из крупнейших политических коалиций страны ChristenUnie. Контролировать исполнение этого запрета смогут муниципалитеты, обязав заведения спрашивать у посетителей удостоверения личности.
Как отмечается в исследовании, проведенным этим летом, продажа «легких» наркотиков туристам становиться причиной их «агрессивного поведения» и способствует росту преступности.
По заявлению политиков, владельцы некоторых заведений, где предлагают наркотики, сами накладывают ограничения на посещения туристами. В нескольких приграничных регионах страны, например, в Маастрихте, эта практика уже признана успешной.
Ожидается, что правительство Нидерландов примет решение до конца текущего года.
| 2019-11-23T22:01:37+00:00 23 ноября 2019, 23:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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