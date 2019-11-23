В Нидерландах планируют запретить туристам посещать кофешопы

Политики Нидерландов предложили запретить кофешопам, где можно приобрести марихуану, обслуживать туристов, сообщает АТОР.

С такой инициативой к министру юстиции обратилась одна из крупнейших политических коалиций страны ChristenUnie. Контролировать исполнение этого запрета смогут муниципалитеты, обязав заведения спрашивать у посетителей удостоверения личности.

Как отмечается в исследовании, проведенным этим летом, продажа «легких» наркотиков туристам становиться причиной их «агрессивного поведения» и способствует росту преступности.

В итоге многие муниципалитеты вынуждены «терпеть присутствие туристов» в «кофешопах», так как опасаются, что в противном случае иностранные гости начнут искать «зеленые сигареты» у уличных торговцев.

По заявлению политиков, владельцы некоторых заведений, где предлагают наркотики, сами накладывают ограничения на посещения туристами. В нескольких приграничных регионах страны, например, в Маастрихте, эта практика уже признана успешной.