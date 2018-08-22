В Нидерландах авто протаранило здание мэрии

Автомобиль, груженный газовыми баллонами, в ночь на среду, 22 августа, врезался в здание администрации муниципалитета Лингевард на востоке Нидерландов. Как сообщают местные СМИ, водитель машины погиб на месте.

Один из двух газовых баллонов, находившихся в автомобиле, взорвался, что привело к крупному пожару в здании мэрии. Однако пожарные вскоре взяли распространение огня под контроль.

По словам мэра города Беммел Марианна Шурманса, здание ратуши сильно повреждено и будет закрыто.

В полиции пока не подтверждают, но и не опровергают, был ли этот инцидент заранее спланированной акцией.

Городская мэрия расположена в труднодоступном для автомобилей месте и водителю пришлось сделать несколько сложных маневров, чтобы добраться до главного входа. Это, по мнению полиции, говорит о том, что преступление было преднамеренным, но, скорее всего, не связано с террористической деятельностью.

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