В невесомости кровь некоторых астронавтов начала течь назад

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов кровь в одной из вен течет не из мозга в сторону сердца, а наоборот. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

У 2 из 11 исследованных астронавтов ученые зафиксировали обратный кровоток в левой внутренней яремной вене. Это один из двух крупнейших сосудов, через которые кровь вытекает из мозга. Специалисты связывают этот эффект с отсутствием гравитации на Международной космической станции (МКС).

Ученые предполагают, что это произошло из-за невесомости, в которой находятся все обитатели МКС. В таких условиях внутренние органы могут смещаться и сдавливать вену снизу, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении.

В условиях жизни на Земле, такие случаи возможны по причине опухоли, которая давит на вену изнутри.

Кроме того, ученые нашли у одного из исследованных астронавтов в той же вене сгусток. При попадании в легкие, он может привести к смерти. Чтобы предотвратить это, астронавт начал принимать препараты, разжижающие кровь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. (gazeta.ru)