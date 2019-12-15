В Непале 14 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местных властей.

«12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы», — заявил представитель местной полиции.

Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

В данный момент полиция выясняет причины произошедшего.

| 2019-12-15T11:01:23+00:00 15 декабря 2019, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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