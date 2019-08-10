В немецком парламенте ответили на угрозы США

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу, сообщает РИА Новости.

Гренелл пригрозил такими последствиями, возмутившись тем, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует свой профицит торгового баланса на внутренние цели.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие», — цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Депутат добавил, что ядерный арсенал США должны «увезти домой», а не в Польшу, поскольку такое развитие событий приведет к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что «противоречит интересам Германии и Европы».

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют «только» один процент от ВВП, и она «должна платить гораздо больше».

| 2019-08-10T16:02:50+00:00 10 августа 2019, 16:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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