В немецком парламенте ответили на угрозы США

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу, сообщает РИА Новости.

Гренелл пригрозил такими последствиями, возмутившись тем, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует свой профицит торгового баланса на внутренние цели.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие», — цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Депутат добавил, что ядерный арсенал США должны «увезти домой», а не в Польшу, поскольку такое развитие событий приведет к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что «противоречит интересам Германии и Европы».

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют «только» один процент от ВВП, и она «должна платить гораздо больше».