В некоторых районах Стамбула будут проведены повторные выборы

В семи районах Стамбула будет проведены повторные муниципальные выборы, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Это решение было принято Центральной избирательной комиссией Турции (YSK) после обжалования правящей Партией справедливости и развития( ПСР) итогов выборов в Стамбуле.

Отметим, что ПСР опротестовала итоги муниципальных выборов во всех 39 районах Стамбула.

Напомним, что ранее глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов выборов в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Экрема Имамоглу.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Турции (YSK) Сади Гювен заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле остаются неизменными.