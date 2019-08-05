В некоторых районах Азербайджана не будет газа

Сегодня с 08:00 до завершения ремонта на магистральном газопроводе Газымамед-Газах Управления по экспорту газа ПО «Азеригаз» в нескольких населенных пунктах на территории Товузского и Агстафинского районов Азербайджана прекращено газоснабжение.

Об этом сообщает «Азеригаз».

Кроме того, сегодня с 10:00 и до 6 августа в связи с наладочными работами на магистральных газопроводах, находящихся на балансе Управления по экспорту газа, будет приостановлено газоснабжение части города Газах, а также нескольких сел, двух школ и промышленного предприятия района.