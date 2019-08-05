В некоторых районах Азербайджана не будет газа

Сегодня с 08:00 до завершения ремонта на магистральном газопроводе Газымамед-Газах Управления по экспорту газа ПО «Азеригаз» в нескольких населенных пунктах на территории Товузского и Агстафинского районов Азербайджана прекращено газоснабжение.

Об этом сообщает «Азеригаз».

Кроме того, сегодня с 10:00 и до 6 августа в связи с наладочными работами на магистральных газопроводах, находящихся на балансе Управления по экспорту газа, будет приостановлено газоснабжение части города Газах, а также нескольких сел, двух школ и промышленного предприятия района.

| 2019-08-05T11:24:08+00:00 5 августа 2019, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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