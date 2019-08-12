В некоторых местах Баку пресечена уличная торговля

В Баку на некоторых улицах и проспектах, а также у станций метро пресечена незаконная уличная торговля, сообщил Trend в понедельник начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в Ясамальском и Низаминском районах столицы были продолжены профилактические меры в связи с пресечением случаев незаконной уличной торговли и антисанитарии на улицах и проспектах, у станций метро, в пешеходных переходах и на автобусных остановках.

Он добавил, что каждый житель столицы должен, внося вклад в надежное обеспечение правопорядка, проявлять активность в устранении негативных явлений, наносящих вред облику столицы.

| 2019-08-12T15:32:37+00:00 12 августа 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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