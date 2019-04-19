В национальных парках Азербайджана пройдет «день открытых дверей»

Во всех национальных парках Азербайджана 20-21 апреля пройдет «день открытых дверей», сообщила в пятницу Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Мероприятие приурочено к акции «Марш национальных парков», которая пройдет 19-24 апреля.

По ее словам, в эти дни посетители смогут бесплатно посетить Абшеронский, Алтыагаджский, Ширванский, Акгельский, Гекгельский, Шахдагский, Гирканский, Зангезурский, Гызылагаджский и Самур-Яламинский национальные парки.

Отметим, что в Азербайджане действуют 10 национальных парков.

| 2019-04-19T14:12:34+00:00 19 апреля 2019, 15:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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