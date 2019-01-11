В национальном парке Азербайджана обнаружен еще один леопард

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с Общественным объединением IDEA и азербайджанским представительством Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) провело мониторинг на территории Гирканского национального парка.

Как сообщили в пресс-службе МЭПР, в ходе мониторинга были сделаны снимки леопарда. Фотоснимки удалось сделать с помощью фотоловушек, установленных в рамках совместного проекта по восстановлению популяции леопардов.

Отметим, что это не первый случай, когда фотоловушка фиксирует снимки леопардов на территории Гирканского национального парка. Это свидетельствует о том, что территория национального парка стала местом заселения этих видов животных.

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| 2019-01-11T20:25:49+00:00 11 января 2019, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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