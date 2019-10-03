В НАТО заявили о поддержке Грузии

Североатлантический совет поддерживает осуществляемые грузинской стороной демократические реформы, передает пресс-служба правительства Грузии.

Делегация Североатлантического альянса во главе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер прибыли в Грузию 3 октября, там состоялась ее встреча с грузинским премьером Георгием Гахарией.

«Североатлантический совет твердо поддерживает проходящие в Грузии демократические реформы. На встрече внимание было уделено всем важным вопросам, достигнутому прогрессу и существующим в регионе вызовам безопасности. Позитивны было оценены предпринятые шаги в направлении усиления демократических институций и правосудия. Стороны также обсудили то, каким образом должно быть продолжено практическое сотрудничество и партнерство в регионе Черного моря», — сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

Гахария в свою очередь поблагодарил Североатлантический Альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. (РИА Новости)

| 2019-10-03T16:57:50+00:00 3 октября 2019, 20:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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