В НАТО заявили о поддержке Грузии

Североатлантический совет поддерживает осуществляемые грузинской стороной демократические реформы, передает пресс-служба правительства Грузии.

Делегация Североатлантического альянса во главе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер прибыли в Грузию 3 октября, там состоялась ее встреча с грузинским премьером Георгием Гахарией.

«Североатлантический совет твердо поддерживает проходящие в Грузии демократические реформы. На встрече внимание было уделено всем важным вопросам, достигнутому прогрессу и существующим в регионе вызовам безопасности. Позитивны было оценены предпринятые шаги в направлении усиления демократических институций и правосудия. Стороны также обсудили то, каким образом должно быть продолжено практическое сотрудничество и партнерство в регионе Черного моря», — сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

Гахария в свою очередь поблагодарил Североатлантический Альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. (РИА Новости)