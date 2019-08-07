В НАТО заявили, что будут реагировать на усиление Китая

Усиление и расширение влияния Китая в мире требует анализа и адекватного ответа НАТО. Об этом в среду заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам все ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Все это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе — Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей», — приводит его слова агентство Reuters.

Столтенберг также отметил, что решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще не принято. «Я разговаривал вчера с министром обороны США Марком Эспером, и он сказал, что для разработки и размещения новых систем вооружения средней дальности в этом регионе потребуется время и решение еще не принято», — сказал он.

ТАСС