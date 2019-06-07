В НАТО возрастает озабоченность закупкой Турцией С-400

Российские комплексы С-400 на вооружении Турции несут в себе «неприемлемые риски» для самолетов пятого поколения F-35.

Об этом сказал заместитель советника Минобороны США по Европе и НАТО Эндрю Винтерниц, выступая на форуме на тему «Будущее трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности» в Вашингтоне, сообщает Агентство Анадолу.

«Радиолокационные системы ЗРК С-400 могут передать российской армии секретную информацию об очень качественных американских самолетах пятого поколения. Поэтому Вашингтон надеется, что Анкара откажется от контракта с Россией», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, каких-либо шагов, которые позволили бы ослабить озабоченность американской стороны по данному вопросу, не предпринято.

Винтерниц подчеркнул, что закупка ЗРК С-400 не совместима с приверженностью Турции обязательствам в рамках НАТО.

Выступивший на форуме министр обороны Греции Евангелос Апостолакис сказал, что закупка Турцией российских систем ЗРК С-400 меняет концепцию противовоздушной обороны всего региона.

«Греция будет вынуждена заново запрограммировать свои системы. Закупка С-400 параллельно с закупкой F-35 изменит весь баланс сил в регионе»,- сказал министр.

Апостолакис отметил, что ЗРК С-400 нельзя классифицировать в качестве систем противовоздушной обороны.

«В Россию утверждают, что эти системы носят оборонных характер. Однако стоит учитывать дальность поражения этих комплексов — до 400 миль. ЗРК С-400 смогут уничтожать любой объект, находящийся в воздушном пространстве региона»,- пояснил глава греческого оборонного ведомства.