В НАТО сообщили о завершении модернизации системы ПРО в Румынии

НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе в пятницу, сообщает ТАСС.

«Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу 9 августа, — сообщила пресс-служба альянса. — Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis [морского и сухопутного базирования] и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей».

Детали модернизации в заявлении НАТО не раскрываются. Организация также подчеркнула, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии, с базы Девеселу будет выведен временно размещенный там в апреле на весь период работ американский комплекс ПВО THAAD.

| 2019-08-09T14:33:39+00:00 9 августа 2019, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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