В НАТО сообщили о завершении модернизации системы ПРО в Румынии

НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе в пятницу, сообщает ТАСС.

«Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу 9 августа, — сообщила пресс-служба альянса. — Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis [морского и сухопутного базирования] и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей».

Детали модернизации в заявлении НАТО не раскрываются. Организация также подчеркнула, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии, с базы Девеселу будет выведен временно размещенный там в апреле на весь период работ американский комплекс ПВО THAAD.