В НАТО разработали стратегию по сохранению превосходства над противниками

В НАТО разработали стратегию по сохранению превосходства над противниками. Об этом заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич, передает РИА «Новости».

По его словам, в планы НАТО входит проработка экспериментальных подходов к противодействию угрозам, исходящим одновременно из разных сфер. По словам Пича, эта стратегия должна позволить сохранить преимущество организации перед потенциальными противниками.

«Это позволит НАТО сохранить наше военное превосходство перед противниками, потенциальными или реальными, позволит нам продолжать выполнять наши основные задачи», — добавил Пич.