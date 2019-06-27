В НАТО рассматривают новые инициативы по контролю за вооружениями

Одной из политических мер НАТО на случай прекращения ДРСДМ станут новые инициативы по контролю за вооружениями, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее он заявлял, что согласованные союзниками меры на случай распада ДРСМД будут включать как военные, так и политические. В четверг Столтенберг привел пример политической меры.
«Мы приняли важное решение на министерских переговорах, что если РФ не вернется к выполнению договора, мы ответим. Мы рассматриваем разные меры, я упоминал конвенциональные возможности, противоракетную и противовоздушную оборону, учения, новые инициативы в сфере контроля за вооружениями, и так далее», — сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.(РИА Новости)
| 2019-06-27T22:13:08+00:00 27 июня 2019, 23:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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