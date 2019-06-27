В НАТО рассматривают новые инициативы по контролю за вооружениями

Одной из политических мер НАТО на случай прекращения ДРСДМ станут новые инициативы по контролю за вооружениями, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее он заявлял, что согласованные союзниками меры на случай распада ДРСМД будут включать как военные, так и политические. В четверг Столтенберг привел пример политической меры.

«Мы приняли важное решение на министерских переговорах, что если РФ не вернется к выполнению договора, мы ответим. Мы рассматриваем разные меры, я упоминал конвенциональные возможности, противоракетную и противовоздушную оборону, учения, новые инициативы в сфере контроля за вооружениями, и так далее», — сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.(РИА Новости)