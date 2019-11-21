В НАТО призвали сохранять единство по вопросу отношений с Россией

Союзники по НАТО должны сохранять единство своей позиции в отношении Москвы, как это было продемонстрировано в случае договора по РСМД, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Журналисты попросили прокомментировать Столтенберга заявленное ранее французским президентом Эммануэлем Макроном желание наладить связи с РФ.

«Важно, чтобы мы продолжали быть едиными в нашем подходе к России», — сказал Столтенберг, приведя в пример единую позицию союзников по ситуации с договором РСМД, когда все страны НАТО возложили вину за его прекращение на Москву. (РИА Новости)

| 2019-11-20T23:29:41+00:00 21 ноября 2019, 04:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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