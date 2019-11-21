В НАТО призвали сохранять единство по вопросу отношений с Россией

Союзники по НАТО должны сохранять единство своей позиции в отношении Москвы, как это было продемонстрировано в случае договора по РСМД, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Журналисты попросили прокомментировать Столтенберга заявленное ранее французским президентом Эммануэлем Макроном желание наладить связи с РФ.

«Важно, чтобы мы продолжали быть едиными в нашем подходе к России», — сказал Столтенберг, приведя в пример единую позицию союзников по ситуации с договором РСМД, когда все страны НАТО возложили вину за его прекращение на Москву. (РИА Новости)