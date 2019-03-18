В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила «вернуть Крым» Украине.
«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.
В нем также говорится, что НАТО не признает воссоединение Крыма с РФ. «Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в документе.
В НАТО также заявили, что «возврата к «обычному ведению дел» не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств». (РИА Новости)
| 2019-03-18T16:04:36+00:00 18 марта 2019, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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