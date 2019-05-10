В НАТО остались довольны приговором двум россиянам в Черногории

В НАТО приветствовали приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений, сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Шишмаков и Попов были осуждены заочно.

«Любое внешнее вмешательство, подрывающее наши демократии, полностью неприемлемо. Любая страна имеет право определять суверенные политические ориентиры в сфере безопасности. Черногория является очень ценным членом НАТО, и альянс солидарен с ней в отношении любых попыток подрыва наших демократических институтов», — написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.