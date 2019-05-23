В НАТО готовы ответить на кибератаки возможностями коллективной обороны

НАТО готова ответить на кибератаки применением пятой статьи устава о коллективной обороне и «всего спектра» возможностей для противодействия таким нападениям, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
«Кибератаки могут причинять столько же ущерба, сколько и конвенциональные нападения… Кибератаки становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Они исходят от государственных и негосударственных субъектов… Союзники ранее договорились о том, что кибератака может стать причиной применения статьи пятой, когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех нас», — заявил Столтенберг, выступая на конференции по кибербезопасности в Лондоне.
Он также напомнил, что НАТО признала киберсферу как военную сферу, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими.
«Нам нужно также думать о том, как сдерживать кибератаки. Часть ответа – это определение источников. Те, кто нападает, должны знать, что их раскроют. Как было в прошлом году, когда власти в Нидерландах при содействии британских экспертов сорвали атаку со стороны РФ против ОЗХО в Гааге», — заявил генсек НАТО.
По его словам, «союзники должны быть готовы, чтобы ответить на кибератаки, и, когда это необходимо, готовы использовать свои кибервозможности для борьбы с противником», как это было в отношении интернет-ресурсов террористической организации ИГ.