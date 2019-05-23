В НАТО готовы ответить на кибератаки возможностями коллективной обороны

«Кибератаки могут причинять столько же ущерба, сколько и конвенциональные нападения… Кибератаки становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Они исходят от государственных и негосударственных субъектов… Союзники ранее договорились о том, что кибератака может стать причиной применения статьи пятой, когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех нас», — заявил Столтенберг, выступая на конференции по кибербезопасности в Лондоне.