«В нашем обществе существует стигма и дискриминация людей с ВИЧ/СПИДом»

На 1 января 2019 года в Азербайджане насчитывается 6193 человека с ВИЧ, большая часть из которых мужчины в возрасте от 25 до 49 лет. 2% — дети до 17 лет. В основном, носители ВИЧ-инфекции – наркоманы, использовавшие нестерильный шприц при инъекции. У 25% ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). С 1997 года от СПИДа умерло 969 человек. Таковы данные Республиканского Центра по борьбе со СПИДом.

В нашей стране инфицированные боятся говорить о том, что у них ВИЧ иногда даже самым близким. А все потому, что общество отворачивается от таких людей и вешает на них ярлыки. Мол, если у человека ВИЧ/СПИД, то он сам в этом виноват: вел беспорядочную половую жизнь, употреблял наркотики.

Действительно, вирус иммунодефицита распространен среди лиц с, так сказать, низкой социальной ответственностью, а так же, как было сказано выше, среди наркоманов. Но от риска заражения не гарантирован даже самый добропорядочный гражданин. Это может произойти, если ему перелили зараженную кровь. Раньше риск этого был велик, сейчас же донорская кровь проходит тщательную проверку. Риск заражения есть при стоматологических манипуляциях, во время маникюра, педикюра, татуажа. Передать вирус может случайный сексуальный партнер, если не предпринять меры предосторожности, и даже постоянный, если тот заразился на стороне, и, возможно, сам об этом не подозревает. В случае с детьми, ВИЧ-инфекцию младенец может приобрести от инфицированной матери. Медперсонал может заразиться, уколовшись шприцом, в котором была хоть капля инфицированной крови.

Как сказал # начальник отдела мониторинга Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Натиг Зульфугаров, если человек подозревает, что мог заразиться, то помочь избежать инфицирования может постконтактная терапия, то есть прием антиретровирусных препаратов. Однако только если прошло не более 72 часов с момента заражения. Он рассказал, что в прошлом году курс такого лечения прошли 15 человек, в основном медики. Несколько раз в Центр обращались и родители детей, уколовшихся шприцами, которые они нашли на улице.

В общем, ВИЧ передается только через кровь, незащищенный половой контакт и от матери к плоду при вынашивании или кормлении грудью. Но многие уверены, что достаточно пожать руку больному, проехаться с ним на одном общественном транспорте, или воспользоваться теми же предметами быта, что и он, чтобы заразиться.

О том, как борются в нашей стране со стереотипами по поводу ВИЧ/СПИДа, и как живется людям с таким диагнозом # рассказал председатель Общественной Организации по Борьбе со СПИДом в Азербайджане Нофел Шарифов.

–Для предотвращения распространения ВИЧ, одним из главных условий является правильное отношение к людям, живущих с этим вирусом. Естественно, по отношению к ним, существуют стереотипы. Для их ликвидации первостепенное значение имеет проявление к людям с таким диагнозом толерантности. В связи с этим проводятся различные мероприятия, в том числе 1 декабря во Всемирном дне борьбы со СПИДом, печатаются и раздаются брошюры и плакаты, посвященные этому вопросу. Проводятся тренинги для студентов и сотрудников разных учреждений.

– Какую работу ваша организация проводит в деле помощи таким гражданам?

– Людям, живущим с ВИЧ, со стороны нашей организации оказывается правовая, психологическая,​ социальная помощь.​ По отношению к потребителям инъекционных наркотиков осуществляется программа снижения вреда.

– Официальная статистика инфицированных отражает реальную ситуацию или на деле их больше?

– Разумеется, статистическая информация ВИЧ положительных полностью не отражает реальное число зарегистрированных лиц.​ Порой люди, зная, что могли заразиться, не сдают анализы, боясь, что кто-то об этом узнает. Причина в отношении к этой болезни. В нашем обществе существует стигма и дискриминация людей с ВИЧ/СПИДом.

–​ Какой процент инфицированных не знает о своем диагнозе?

– Точный процент больных определить невозможно. В каждой стране он вычисляется по-разному. Но таких людей, по моим предположениям, немало.

– Знаете ли Вы случаи, когда больные намеренно заражали здоровых?

– Возможно, подобное и было, но за период​ нашей деятельности мы с такими случаями не сталкивались.

– ​ Расскажите об основных группах риска.

– Это потребители инъекционных наркотиков, работники секс бизнеса, гомосексуалисты и мигранты.

– Сейчас антиретровирусную терапию в стране проходят 4981 гражданин с ВИЧ. Есть ли те, кто отказываются от лечения, и если да, то почему?

– Конечно, есть.​ Можно сказать это одна из важных существующих на данный момент проблем. Причина в существующих мифах и побочных действиях лечения.

– Насколько действенна постконтактная терапия?

— Эта терапия для нас очень важна. Она рекомендуется всеми авторитетными организациями, занимающимися борьбой со СПИДом.​ Однако о ней знают немногие, потому важно заниматься просвещением населения.