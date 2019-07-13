В NASA произошли кадровые перестановки из-за проблем с лунной программой

Из-за недовольства властей США по поводу реализации лунной программы «Артемида» в NASA произошли кадровые перестановки. Об этом 12 июля сообщил телеканал CNN.

По его данным, от работы над проектом отстранили заместителя администратора космического ведомства по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера. Это произошло буквально через пару часов после выступления ученого в палате представителей конгресса США.

Теперь эту должность займет астронавт Кеннет Боуэрсокс, пишет ТАСС.

Отмечается, что директор NASA Джеймс Брайденстайн не единолично принимал решение об отстранении Герстенмайера. По данным телеканала, из-за недовольства американской администрации реализацией лунной программы, которая предусматривает высадку астронавтов на спутнике Земли в 2024 году, между сотрудниками NASA возникла напряженность.

15 июня в NASA сообщили, что создание всех условий для постоянного присутствия на Луне обойдется примерно в $20–30 млрд.