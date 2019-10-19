В NASA предупредили о летящем к Земле астероиде диаметром в километр

В октябре в непосредственной близости от Земли пролетят два астероида, один из которых достигает почти 1 км в диаметре.

Как сообщается РБК, ссылаясь на Центр исследования околоземных объектов NASA, речь идет о космических объектах 2019 TR2 и 162 082 (1998 HL1), которые относятся к так называемой группе «Аполлонов».

По данным агентства, наиболее крупный астероид 162 082 (1998 HL1) приближается к Земле со скоростью 40,2 тыс. км / ч., тогда как 2019 TR2 движется со скоростью, предположительно, 50 тыс. км/ч.

Как уточняют в NASA, размеры второго астероида существенно меньше — всего 120 м в диаметре. Отмечается, что на минимальном расстоянии от нашей планеты астероид 162 082 (1998 HL1) окажется 25 октября. Опасности для планеты оба астероида не представляют.

Как сообщало EADaily, последний раз о приближении к Земле двух крупных астероидов NASA предупреждало в конце августа. Также мы сообщали о гипотезе, согласно которой астероиды могут быть наблюдательными зондами внеземных цивилизаций.

| 2019-10-19T09:32:18+00:00 19 октября 2019, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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