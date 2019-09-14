В Нанте на акции «желтых жилетов» задержаны не менее 26 человек

По меньшей мере 26 человек задержаны в результате протестов «желтых жилетов» в городе Нант на западе Франции, сообщает префектура полиции.

«С утра задержаны 26 человек», — говорится в сообщении полиции департамента Атлантическая Луара в Twitter.

По данным радиостанции France Info, всего в протестах в Нанте приняли участие 1800 человек. При этом в ходе акций протестующие вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции и крушили витрины.

Отмечается, что в Париже в субботу протестуют значительно меньше людей: там собрались около 500 человек, акция прошла без инцидентов. (РИА Новости)