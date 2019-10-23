В Налоговый кодекс вносятся изменения

Со следующего года предусмотрено изменение налоговых ставок на производимые в Азербайджане такие подакцизные товары как питьевой спирт, пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, энергетические (алкогольные и безалкогольные) напитки, жидкость для электронных сигарет.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно документу, акцизный налог на питьевой спирт, водку, крепленые напитки и ликеры меняется с 2 до 3,2 маната за литр, коньяка – с 6 до 3,2 маната за литр, шампанского – с 2,5 до 2,6 маната за литр, вина – с 0,1 до 0,2 маната за литр, пиво — с 0,2 до 0,5 маната за литр, за 1000 штук тонких сигарет — с 20 манатов до 31 маната, алкогольных энергетических напитков – с 2 до 2,1 маната, безалкогольных энергетических напитков – с 3 до 3,1 маната.

Кроме того, с 2020 года предлагается ввести акцизный сбор на производство слабоалкогольных напитков в размере 0,4 маната за литр.

| 2019-10-23T11:33:48+00:00 23 октября 2019, 13:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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