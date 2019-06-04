В Налоговом кодексе страны возможно произойдут изменения

В Налоговый кодекс Азербайджана в 2019 году могут быть внесены незначительные изменения, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

Замминистра отметил, что не является сторонником частого внесения изменений в законы, однако они могут быть технического характера, для усовершенствования уже существующих механизмов.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2019 года вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают дополнительные льготы и налоговые преференции, а также расширение налогооблагаемой базы, применение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

| 2019-06-04T15:39:59+00:00 4 июня 2019, 17:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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