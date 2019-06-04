В Налоговом кодексе страны возможно произойдут изменения

В Налоговый кодекс Азербайджана в 2019 году могут быть внесены незначительные изменения, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

Замминистра отметил, что не является сторонником частого внесения изменений в законы, однако они могут быть технического характера, для усовершенствования уже существующих механизмов.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2019 года вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают дополнительные льготы и налоговые преференции, а также расширение налогооблагаемой базы, применение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.