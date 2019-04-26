В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт по указанию из Сирии

В Нальчике задержали члена «Исламского государства», планировавшего теракт по указанию из Сирии, сообщил Центр общественных связей ФСБ .
Дома у боевика нашли самодельное взрывное устройство, экстремистскую литературу и другие доказательства причастности к подготовке теракта.
По данным ведомства, задержанный был членом «баксанской» банды, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств. Они использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.
«После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы установил конспиративные контакты с модераторами МТО, находящимися на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции», — отметили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.