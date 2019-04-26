В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт по указанию из Сирии

По данным ведомства, задержанный был членом «баксанской» банды, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств. Они использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.