В Нагорном Карабахе незаконно работает 177 иностранных юридических лиц

Сегодня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает АПА, выразив удовлетворение в связи с проведением в нашей стране заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ, М.Алиева отметила, что в Азербайджане уже проводится пятое заседание Совета.

Подчеркнув, что Азербайджан является активным членом СНГ, Мехрибан Алиева сказала, что наша позиция заключается в том, чтобы развивать всестороннее сотрудничество, кооперацию в различных сферах – общественно-политической, экономической, в гуманитарных вопросах, вопросах обеспечения безопасности. Она отметила, что Совет осуществляет очень важную функцию по обеспечению нормальной, спокойной жизни наших граждан. «Стабильность, общественный порядок, верховенство закона являются необходимым условием развития любого государства», — сказала Первый вице-президент, подчеркнув, что в нашей стране придается очень большое значение работе Совета. Она довела до внимания, что Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение безопасности региона. Охарактеризовав как позитивное явление тот факт, что Азербайджан является страной с низким уровнем преступности, повышается раскрываемость преступлений, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось почти на 30%, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что работа в составе Совета в дальнейшем внесет свой вклад в укрепление этих тенденций.

Мехрибан Алиева поздравила генерального секретаря Интерпола Юргена Штока с назначением на эту важную должность. Была выражена уверенность в том, что Интерпол и впредь продолжит обеспечивать безопасность в этом регионе.

«Хотела бы обратить ваше внимание на факты незаконной экономической деятельности ряда иностранных компаний в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. В настоящее время на оккупированных территориях Азербайджана выявлено 177 иностранных юридических лиц, которые осуществляют незаконную экономическую деятельность. Наряду с этим, на оккупированные территории приехали 710 иностранных граждан. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, весь мир признал территориальную целостность нашей страны. Поэтому подобная деятельность является грубым нарушением законодательства Азербайджана. Вместе с тем, за последние годы есть факты использования этих территорий для выращивания и последующего трафика наркотических изделий, что тоже вызывает, безусловно, большую обеспокоенность. Эти действия как со стороны иностранных компаний, так и со стороны отдельных лиц являются грубым нарушением законодательства Азербайджана, и наше государство принимает и будет принимать все законные меры для прекращения и предотвращения этих действий. Конечно, в этом свете мы очень рассчитываем на поддержку Интерпола. Я хочу еще раз поблагодарить за то, что вы делитесь опытом, за нашу совместную работу, и уверена, что в будущем мы будем продолжать успешное сотрудничество», — отметила М.Алиева.

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