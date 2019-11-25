В начальных классах школ Азербайджана надо отменить домашнее задание

В I и во II классах азербайджанских школ надо либо отменить домашнее задание, либо задавать меньше уроков.

С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Эльмира Ахундова.

Депутат отметила — возвращаясь из школы, шестилетние дети до 8-9 часов вечера делают только уроки.

«Почему учеников средних школ чрезмерно нагружают домашними заданиями? Они ведь дети. В них может проснуться ненависть к школе. Домашние задания I и II классов надо либо отменить, либо задавать меньше уроков.В противном случае у детей просто не будет времени заниматься спортом или какими либо видами искусства. Школы будут воспитывать роботов. Столь продолжительный сидячий образ жизни учеников может создать серьезные проблемы для их здоровья», — сказала депутат.

По словам Ахундовой, в школах, в частности в школах русского сектора, необходимо проконтролировать качество учебников: «Учебники необходимо изготовить заново, потому сегодня их качество никого не удовлетворяет. В ряде случаев упражнения даже не объясняются. Часто учителя перекладывают возложенные на них обязанности на родителей, прикрываясь напряженностью школьной программы», — резюмировала Ахундова.(Trend)

| 2019-11-25T14:40:30+00:00 25 ноября 2019, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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