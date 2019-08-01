В начале сентября президент США совершит визит в Европу

Президент США Дональд Трамп и первая леди страны Меланья Трамп в период с 31 августа по 3 сентября совершат визиты в Польшу и Данию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-пула Белого дома, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По завершении визита в Польшу чета Трампов отправится в Данию. «Президент [США Дональд Трамп] и первая леди [Меланья Трамп] также приняли приглашение Ее Величества королевы Дании Маргрете II посетить с визитом страну, где президент примет участие в ряде двусторонних встреч, а также встретится с представителями бизнеса», — говорится в сообщении.

| 2019-08-01T00:33:41+00:00 1 августа 2019, 09:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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