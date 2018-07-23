В Набрани к поискам пропавшего трехлетнего мальчика привлечен вертолет

К поискам Новрузова Исмаила Эльчин оглы 2015 г.р., пропавшего 22 июля при невыясненных обстоятельствах в одном из центров отдыха в поселке Набрань Хачмазского района, привлечен вертолет Ми-2 авиационного отряда МЧС.

Как сообщили Report в МЧС, в прилегающем лесном массиве и море поиски проводятся личным составом Северного регионального центра, войск гражданской обороны, Госслужбы по контролю над малогабаритными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска и специально обученными собаками. Кинологи и специально обученные собаки Государственной пограничной службы, сотрудники управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и волонтеры тоже участвуют в поисках.

Дополнительная информация будет дана.

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| 2018-07-23T14:22:35+00:00 23 июля 2018, 15:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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