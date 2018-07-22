В Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против политики главы МВД

В Мюнхене в воскресенье, 22 июля, несколько десятков тысяч человек вышли на протест под лозунгом «Вместе против политики травли и страха!» По данным организаторов, в нем приняли участие около 50 тысяч человек. В полиции сообщают примерно о 25 тысячи участниках. Демонстрация прошла без происшествий.
На своем сайте организаторы акции — движение «Вместе за права человека и демократию» — призывают выступить против «безответственной политики раскола», проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder), главой парламентской группы ХСС Александером Добриндтом (Alexander Dobrindt) «и прочими».
«Мы посылаем сигнал против сильного сдвига вправо в обществе, государственных методов контроля, ограничения нашей свободы и нарушения прав человека», — заявляют представители более 100 различных общественных организаций, образовательных учреждений и другие активисты, сообщает dw.com.
В начале мероприятия в четырех местах Мюнхена прошли митинги на разные темы: миграция и беженцы, закон о расширении полномочий полицейских, социальная политика, права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. После этого участники акции прошлись шествием до Королевской площади недалеко от центра города, где на концертной площадке выступили различные музыкальные группы.