В Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против политики главы МВД

На своем сайте организаторы акции — движение «Вместе за права человека и демократию» — призывают выступить против «безответственной политики раскола», проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder), главой парламентской группы ХСС Александером Добриндтом (Alexander Dobrindt) «и прочими».

«Мы посылаем сигнал против сильного сдвига вправо в обществе, государственных методов контроля, ограничения нашей свободы и нарушения прав человека», — заявляют представители более 100 различных общественных организаций, образовательных учреждений и другие активисты, сообщает dw.com.

В начале мероприятия в четырех местах Мюнхена прошли митинги на разные темы: миграция и беженцы, закон о расширении полномочий полицейских, социальная политика, права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. После этого участники акции прошлись шествием до Королевской площади недалеко от центра города, где на концертной площадке выступили различные музыкальные группы.