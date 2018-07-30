В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня

Не менее 23 человек погибли при сходе оползня на севере Мьянмы, произошедшем на прошлой неделе, еще четверо все еще считаются пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа.

Не менее 27 человек числились пропавшими без вести после схода оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Сход оползня был вызван обрушением девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин во вторник. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.

В понедельник стало известно об обнаружении 23 тел, говорится в сообщении.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.

 

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| 2018-07-30T08:05:58+00:00 30 июля 2018, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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