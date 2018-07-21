В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики 17:2321.07.2018

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на 1,5%, сообщает РИА Новости.
«При самом худшем сценарии… снижение глобального ВВП составит 1,5%», — заявила Лагард на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе.США в марте установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
Кроме того, в середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.Пекин отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Накануне Дональд Трамп заявил о готовности ввести в случае необходимости пошлины на весь китайский импорт. Если это произойдет, под ограничения попадут товары на 500 миллиардов долларов.