В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики 17:2321.07.2018

Кроме того, в середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.Пекин отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Накануне Дональд Трамп заявил о готовности ввести в случае необходимости пошлины на весь китайский импорт. Если это произойдет, под ограничения попадут товары на 500 миллиардов долларов.