В МВД Румынии принесли извинения пострадавшим во время митинга в Бухаресте

Массовый митинг в Бухаресте завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.»Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы. Меня пока не приглашали с отчетом в комиссию по обороне Палаты депутатов, но я готова принять участие в заседании», — заявила министр на пресс-конференции в воскресенье.

По словам Дан, на сегодняшний день заведено более 20 уголовных дел. «Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков. В понедельник я предоставлю эту информацию прокуратуре», — добавила глава МВД.

Кроме того, в министерстве прошла внутренняя проверка, в результате которой было выявлено пять случаев превышения служебных полномочий.

РИА Новости