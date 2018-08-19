В МВД Румынии принесли извинения пострадавшим во время митинга в Бухаресте

Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан извинилась перед гражданами и представителями правопорядка, которые пострадали во время антиправительственного протеста 10 августа.

Массовый митинг в Бухаресте завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.»Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы. Меня пока не приглашали с отчетом в комиссию по обороне Палаты депутатов, но я готова принять участие в заседании», — заявила министр на пресс-конференции в воскресенье.

По словам Дан, на сегодняшний день заведено более 20 уголовных дел. «Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков. В понедельник я предоставлю эту информацию прокуратуре», — добавила глава МВД.

Кроме того, в министерстве прошла внутренняя проверка, в результате которой было выявлено пять случаев превышения служебных полномочий.

РИА Новости

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| 2018-08-19T21:53:26+00:00 20 августа 2018, 06:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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