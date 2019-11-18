В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

Митинг в Тбилиси, который начался 17 ноября у парламента, а затем привел к блокировке законодательного органа, вышел за рамки закона. Об этом говорится опубликованном в понедельник заявлении МВД Грузии.

«Митинг, который начался 17 ноября на проспекте Руставели перед парламентом, позднее принял противозаконный характер. В частности, часть собравшихся блокировала все входы законодательного органа. Вместе с тем политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе парламента. Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — сказано в заявлении.(ТАСС)