В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

Митинг в Тбилиси, который начался 17 ноября у парламента, а затем привел к блокировке законодательного органа, вышел за рамки закона. Об этом говорится опубликованном в понедельник заявлении МВД Грузии.

«Митинг, который начался 17 ноября на проспекте Руставели перед парламентом, позднее принял противозаконный характер. В частности, часть собравшихся блокировала все входы законодательного органа. Вместе с тем политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе парламента. Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — сказано в заявлении.(ТАСС)

| 2019-11-18T14:10:29+00:00 18 ноября 2019, 15:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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