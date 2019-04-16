В МВД Франции заявили о новых рисках обрушения Нотр-Дама

В настоящее время сохраняются риски обрушения Собора Парижской Богоматери.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

По словам Кастанера, все риски еще не успели устранить, однако за собором постоянно наблюдают специалисты.

«Риски существуют по структуре. Потому она (структура собора. — ред.) может еще двигаться», — добавил Кастанер.

Он заявил, что необходимо подождать еще два дня для того, чтобы службы Франции начали действовать для сохранения всех произведений в соборе.