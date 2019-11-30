В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников

Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.

Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис, передает ТАСС.

«Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников», — сказал Льюис.

«Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку», — сказал Льюис в эфире телеканала.