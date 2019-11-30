В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников

Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.

Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис, передает ТАСС.

«Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников», — сказал Льюис.

«Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку», — сказал Льюис в эфире телеканала.

| 2019-11-30T16:53:10+00:00 30 ноября 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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