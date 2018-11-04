В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 тыс. вооруженных мигрантов в ЕС

Более 20 тыс. вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки угрожают прорваться в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.

По данным австрийских правоохранительных органов, в настоящее время есть угроза попытки прорыва по меньшей мере 20 тыс. мигрантов на боснийско-хорватской границе в направлении Центральной Европы. При этом большинство из них — это вовсе не сирийские беженцы, а пакистанцы, иранцы, алжирцы и марокканцы, почти каждый из которых вооружен ножами, отмечают в МВД.

«Хорваты сейчас прикладывают все усилия для самостоятельного противостояния этой ситуации. Они разместили специальные подразделения на границе, — подчеркивают специалисты департамента миграции МВД Австрии. — Сейчас едут другие мигранты, это не семьи, женщин там почти нет, 95% мигрантов, готовящих прорыв, это молодые мужчины, почти все вооруженные ножами. Одного полицейского уже пытались зарезать».

Как предупреждают австрийские силовики, все эти мигранты нацелены приехать в Германию или скандинавские страны, где местными властями созданы лучшие условия для их пребывания (report.az)

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