В музее «Феррари» открылась выставка в честь Шумахера

В музее «Феррари» в Маранелло открылась выставка, посвященная 50-ти летнему юбилею бывшего пилота команды, семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает «Советский спорт».

На ней представлены все болиды «красного барона» за время выступления в итальянской команде, в том числе и дорожные машины, которые были созданы в сотрудничестве с самим Шумахером.

К 50-летию пилота также было выпущено приложение, которое представляет собой виртуальный музей. В нем пользователи смогут найти 3D-модели болидов, за рулем которых выступал Михаэль, посмотреть полную статистику и рекорды гонщика, а также узнать много нового о Шумахере. Все средства, собранные с установки приложения пойдут в фонд Keep Fighting.

Ранее сообщалось, что глава «Мерседеса» Тото Вольф поздравил семикратного чемпиона «Формулы-1» с 50-летием.

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