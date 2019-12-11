В Мурманске предотвратили теракт сторонника «Правого сектора»*

В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор», который готовил атаку на здание местной администрации, сообщили в ФСБ.
Уточняется, что это россиянин.
Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Во вторник председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в России с начала года уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников. Также силовикам удалось разоблачить 78 законспирированных ячеек.(РИА Новости)
| 2019-12-11T14:39:10+00:00 11 декабря 2019, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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