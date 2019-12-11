В Мурманске предотвратили теракт сторонника «Правого сектора»*

В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор», который готовил атаку на здание местной администрации, сообщили в ФСБ.

Уточняется, что это россиянин.

Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Во вторник председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в России с начала года уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников. Также силовикам удалось разоблачить 78 законспирированных ячеек.(РИА Новости)