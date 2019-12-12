В Мурманске горит «Адмирал Кузнецов»

В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
По данным начальника пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, пожар на корабле произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.
Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества, и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.
«Адмирала Кузнецова» доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.