В Мурманске горит «Адмирал Кузнецов»

В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По данным начальника пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, пожар на корабле произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.