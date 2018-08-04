В Москве загорелся музей Тургенева

В музее писателя Ивана Тургенева в центре Москвы произошел пожар.

Пожар в деревянном здании музея произошел на площади 100 квадратных метров, горел фасад, передает ТАСС.

Пожар удалось потушить, пострадавших нет.

Отмечается, что музей был на реконстукции.

Дом, в котором с 2009 года располагается музей Тургенева, построен в 1819 году. В 1839 году его снимала мать писателя. Сам Тургенев останавливался в нем во время приездов в Москву.

Особняк описан в повести «Муму», где прототипом барыни стала мать Тургенева.

Позже здание сильно перестроили, сохранился только холл.

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