В Москве загорелся музей Тургенева

В музее писателя Ивана Тургенева в центре Москвы произошел пожар.
Пожар в деревянном здании музея произошел на площади 100 квадратных метров, горел фасад, передает ТАСС.
Пожар удалось потушить, пострадавших нет.
Отмечается, что музей был на реконстукции.
Дом, в котором с 2009 года располагается музей Тургенева, построен в 1819 году. В 1839 году его снимала мать писателя. Сам Тургенев останавливался в нем во время приездов в Москву.
Особняк описан в повести «Муму», где прототипом барыни стала мать Тургенева.
Позже здание сильно перестроили, сохранился только холл.21 просмотров