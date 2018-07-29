В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

На митинге против повышения пенсионного возраста в Москве задержали организаторов акции: главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Задержание произошло около сцены митинга на проспекте Сахарова, написала в твиттере пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд.

Олег Степанов уточнил, что задержанных везут в ОВД Красносельское. О причинах задержания им не сообщили, передает Настоящее Время.

Митинг против повышения пенсионного возраста организовала Либертарианская партия России. По подсчетам московской полиции, в нем приняли участие 2,5 тысячи человек. Общественная организация «Белый счетчик» сообщила о 6,2 тысячи прошедших через рамки металлоискателей.

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| 2018-07-29T20:20:35+00:00 29 июля 2018, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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