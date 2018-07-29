В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

На митинге против повышения пенсионного возраста в Москве задержали организаторов акции: главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Задержание произошло около сцены митинга на проспекте Сахарова, написала в твиттере пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд.

Олег Степанов уточнил, что задержанных везут в ОВД Красносельское. О причинах задержания им не сообщили, передает Настоящее Время.

Митинг против повышения пенсионного возраста организовала Либертарианская партия России. По подсчетам московской полиции, в нем приняли участие 2,5 тысячи человек. Общественная организация «Белый счетчик» сообщила о 6,2 тысячи прошедших через рамки металлоискателей.