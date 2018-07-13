В Москве за год на 20% выросло число носителей ВИЧ, в двух регионах рост больше 100%

В Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016 году, а в двух регионах РФ рост количества носителей ВИЧ за год составил более 100%: 151,7% в Чукотском автономном округе и и 133,3% в Республике Тыва соответственно. Такие сведения содержатся в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения. ​

По данным Минздрава, сейчас уровень заболеваемости ВИЧ в РФ составляет 58,4 человек на 100 тысяч населения. Новых случаев ВИЧ за 2017 год по всей стране было выявлено более 85 тыс. Более 22 тыс. случаев было выявлено в Сибирском федеральном округе, 20 тыс – в Приволжском федеральном округе, 12 тыс. – в Центральном и 14 тыс. – в Уральском.

По данным ведомства, в Москве в 2016 году было выявлено 2409 новых случаев заболевания, а в 2017 – 2901. На Чукотке число новых инфицированных возросло с 29 до 73 человек (население региона составляет менее 50 тыс. человек), а в Туве – с 9 до 21 (население – около 310 тыс. человек).

Резкий прирост ВИЧ-инфицированных также зафиксирован в Тамбовской области (со 126 до 209 человек), республиках Марий Эл (со 180 до 289 человек), Карелии и Ивановской области: в этих регионах прирост новых случаев ВИЧ составил от 50 до 66%. Серьезный рост заболеваемости зафиксировал Минздрав в Ростовской (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек), Кабардино-Балкарии (со 123 до 181 человека), в Северной Осетии (со 130 до 179 человек).

Также в среднем на 400 человек увеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае: с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. и в Московской области: с 2,6 тыс. до 3 тыс. человек соответственно, пишет currenttime.tv.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ летом 2018 года достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ.

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