В Москве впервые пройдёт выставка карабахских скакунов

С 28 ноября по 1 декабря года в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» (Москва) состоится 21-я Международная конная выставка.

Здесь впервые будут представлены редкие породы карабахских скакунов, которые являются настоящей гордостью Азербайджана.

Выставка продлится четыре дня и заставит посетителей окунуться не только в мир красоты и благородства конного спорта, но и в атмосферу истинных традиций и культуры Азербайджана.

Посетители выставки также смогут насладиться выступлением азербайджанского танцевального ансамбля, узнать много новой информации о Карабахских лошадях и сделать фотографию на память в специльно отведенной фотозоне.

Отметим, что в выставке будут участвовать около 300 лошадей. (report)

| 2019-11-27T13:47:17+00:00 27 ноября 2019, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss