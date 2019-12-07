В Москве состоялся вечер поэзии Афаг Шихлы

В офисе Азербайджанской диаспоры России под руководством академика Фазиля Курбанова состоялся вечер поэзии Афаг Шихлы и в этот же день коллеги поздравляли поэтессу с 50-летним юбилеем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана, азербайджанской диаспоры, поэты, писатели, журналисты и друзья Афаг Шихлы.

Более двух часов продолжался праздник поэтического слова. Украшением вечера стала музыка, исполненная на национальном инструменте сазе.

На вечере прозвучали посвященные России и Азербайджану, дружбе, любви, верности стихи Афаг Шихлы, которые коллеги и друзья читали как на русском, так и на азербайджанском языке.