В Москве состоится 84-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств

Заседание пройдет под председательством Туркменистана. Повестка дня включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

Главный вопрос для обсуждения — проект Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. Этот документ призван на основе анализа динамики мировых экономических процессов, а также потенциала развития стран Содружества определить цели и задачи экономического развития СНГ на ближайшее десятилетие, основные направления взаимодействия в области экономики.

Реализация Стратегии позволит повысить конкурентоспособность экономики наших стран, благосостояние их граждан, укрепит позиции в мирохозяйственных связях.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы « О проекте Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2030 года (в редакции 2019 года)», « О выполнении Решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников Содружества Независимых Государств от 18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на 2019 фрахтовый год», « О проекте новой редакции Положения о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг», « О внесении изменений в Положение о Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ», а так реализация Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Помимо этого, участники заседания обсудят ряд других финансовых и организационных вопросов.

В Экономический совет СНГ входят заместители глав правительств государств – участников СНГ ответственные за экономику. В его заседаниях участвует Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств – участников СНГ. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом СНГ и отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.

Заседания Экономического совета СНГ проводятся 1 раз в квартал, а заседания Комиссии – не реже 1 раза в месяц.